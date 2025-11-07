'Ervaren en coachende' Pasveer krijgt kritiek: "Met gegrabbel"

Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
bron: Voetbal International
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer heeft zijn basisplaats terug bij Ajax. De ervaren doelman stond afgelopen weekend onder de lat tegen SC Heerenveen. Tom Knipping is niet zo te spreken over het optreden van Pasveer.

"Kwam erin op basis van zijn ervaring en zijn coaching van achteruit, maar de 41-jarige keeper verspeelde twee punten met gegrabbel tegen SC Heerenveen", stelt Knipping in de nieuwe Voetbal International. "Een afzichtelijke wedstrijd trouwens, waarin ook de ommezwaai naar compacter en verdedigender voetbal geen zege opleverde."

Knipping: "Pasveer vertelde na zijn misser ook nog dat hij beter geholpen had kunnen worden door zijn medespelers. Klopt, of door de staf, want drie maanden na de start valt het niet mee om enige lijn te ontwaren in het Ajax-spel." Ajax ging doordeweeks onderuit tegen Galatasaray, waarna John Heitinga werd ontslagen.

