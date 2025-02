Erwin van de Looi deelt compliment uit: "Dat was het verschil"

"We waren er vandaag gewoon niet zoals we er de laatste weken wel waren", baalde Van de Looi na afloop van de 4-0 nederlaag bij ESPN. "Aan de bal niet, want als je hier iets wil neerzetten moet je ervoor zorgen dat je de bal houdt, maar ook verdedigend niet. Als je zulke steken laat vallen… Dat is onbegrijpelijk. De laatste weken krijgen we amper goals tegen."

Van de Looi heeft zich gestoord aan de manier waarop de 4-0 van Davy Klaassen tot stand kwam. "We koppen een bal weg en kijken allemaal hoe Klaassen die bal inschiet", aldus de trainer van Heracles, die een 'hele mooie actie' van Hato zag. "De bal kwam bij de tweede paal. Pasveer tikte die bal weg. De bal viel voor Talvitie, die de bal met een halve omhaal kon maken. Het stond toen al 3-0 of 4-0, maar Hato gooide zich met lijf en leden voor de bal. En wij laten aan de andere kant Klaassen inschieten. Ik denk dat dat ongeveer het verschil in de wedstrijd was."