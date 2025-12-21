Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
ESPN-analisten over Linssen-momenten: "Andere kleur dan geel"

Amber
bron: ESPN
Bryan Linssen (NEC) krijgt geel tegen Ajax
Bryan Linssen (NEC) krijgt geel tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Bryan Linssen kende zondag tegen Ajax een opvallende wedstrijd. De NEC-aanvaller opende al vroeg de score, maar volgens de analisten van ESPN mocht hij zich gelukkig prijzen dat hij niet ook voortijdig richting de kleedkamer kon. Vooral over de geldigheid van de openingstreffer en een stevige overtreding op Ko Itakura werden na afloop vraagtekens gezet.

Linssen schoot al snel raak, al bleef de vraag of de bal daadwerkelijk volledig over de doellijn was. De arbitrage keurde het doelpunt uiteindelijk goed op basis van de zogeheten high frame rate-camera. "Het is gewoon heel moeilijk om te zien", oordeelde Mario Been. "Als je het helemaal eerlijk wil hebben, moet elk stadion doellijntechnologie hebben. Maar dat is een kostenplaatje natuurlijk."

Hugo Borst liet zich kritischer uit over het besluit. "Je kunt hem alleen geven als je het honderd procent zeker weet. Ik kan niet zien dat het honderd procent zeker is", stelde de journalist. Kees Kwakman deelde die twijfels. "Ik denk dat we allemaal het idee hebben dat hij zit, maar is er genoeg bewijs? Nou, nee."

Been is wel lovend over de 'onvermoeibare' LInssen. "Maar we hadden wel een momentje dat hij tegen een andere kleur kaart aanzat dan geel." Karim El Ahmadi wil daar echter niet aan. "Nee, geen rode kaart."

Kwakman snapt dat arbiter Allard Lindhout naar het scherm werd geroepen. "De VAR twijfelt en roept Lindhout, zodat die het gewoon nog een keer kan bekijken. Ik vind het prima dat het zo gaat. Hij vindt het geel... Het is op het randje. Linssen komt goed weg, want hij raakt hem wel. Maar dat komt ook een beetje doordat hij doorglijdt. Ik denk niet dat de VAR hem terugdraait als hij rood geeft, maar ik kan hier wel mee leven."

