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ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

Joram

Kenneth Perez en Kees Kwakman hebben weinig genoten van Ajax-AZ. De twee ESPN-analisten bespraken de wedstrijd van afgelopen zaterdag (1-0) bij Dit Was Het Weekend en waren eensgezind in hun oordeel. Volgens hen lag het niveau bijzonder laag en werden er aan beide kanten veel fouten gemaakt.

Kwakman liet tijdens de eerste helft al aan Perez weten dat hij niet onder de indruk was van wat hij op het veld zag. "Ik appte Kenneth tijdens de eerste helft met de tekst: 'Waar zitten wij nou naar te kijken?'", vertelt hij over het duel in de Johan Cruijff Arena. "Ik vond het zo'n matige wedstrijd. Je hebt best wel wat verwachtingen van deze clubs en ook zeker in een week dat ze doordeweeks geen wedstrijd hebben. Dat het niet altijd goed voetbal is kan, maar er zat nu echt helemaal niks in."

Perez deelt die mening. "Er zat niks in wat op internationaal voetbal lijkt. Als je kijkt naar de intensiteit, balbehandelingen, iets creëren in moeilijke situaties en gevaar stichten uit de counter, was dat heel matig. Alleen de eerste tien minuten viel er wat te genieten van Ouazane en Baas. Zij onttrokken zich nog enigszins aan de middelmaat."

De oud-voetballer was dan ook bijzonder kritisch over het niveau van de wedstrijd. "De wedstrijd was in alles van een erbarmelijk niveau. In ieder geval in alles wat je topvoetbal wil noemen", aldus Perez. Ook Kwakman zag dat het duel werd gekenmerkt door slordigheden en misverstanden. "Het bleef achter elkaar doorgaan met misverstanden. Als dan ook de intensiteit nog laag is, dan krijg je een hele matige wedstrijd. AZ had op het laatst wel nog gelijk kunnen maken."

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