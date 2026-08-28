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'ESPN bevestigt: Ajax brengt miljoenenbod uit op linksbuiten'

Max
bron: ESPN
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Brian Rodríguez is serieus in beeld bij Ajax. Dat bevestigt ESPN na eerdere berichtgeving uit Zuid-Amerika. 

Volgens het medium zou Ajax al een bod hebben uitgebracht op de vleugelaanvaller van Club America. Rodriguez wordt gezien als belangrijke kandidaat om Mika Godts op te volgen. De Belg vertrok eerder deze zomer naar Paris Saint-Germain. 

Naar verluidt verlangt Club América een bedrag van zo’n twaalf miljoen euro voor de 26-jarige Rodríguez, maar Ajax hoopt voor minder zaken te kunnen doen met de Mexicaanse topclub. Jordi Cruijff houdt meerdere spelers in de gaten. Zo zou ook Noa Lang nog altijd een optie zijn, mits Napoli de vraagprijs voor de Oranje-international laat zakken. 

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