ESPN biedt excuses aan na fout bij uitzending Feyenoord - Ajax

ESPN heeft excuses gemaakt voor het korte reclameblok dat zondagmiddag tijdens de eerste helft van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) te zien was. De zender benadrukt dat het om een menselijke fout ging en dat er geen sprake was van opzet.

Kijkers die de wedstrijd volgden, werden na iets minder dan een kwartier spelen plots onderbroken door reclame. Na 14 minuten en 57 seconden verscheen er een teaser voor de aankomende interlands van Jong Oranje. Pas op minuut 15:15 keerde de uitzending vanuit De Kuip terug, waardoor supporters zo’n achttien seconden van de wedstrijd misten.

Op social media leidde het moment tot veel kritiek, terwijl ook werd gespeculeerd over een mogelijke fout in de regie. Een woordvoerder van ESPN reageerde later tegenover persbureau ANP en toonde begrip voor de reacties. "We snappen die klachten heel goed. Hier passen alleen maar excuses van onze kant", zo wordt de woordvoerder geciteerd door NU.nl.

Volgens de zender ontstond de situatie door een fout in de eindregie. "Daardoor werd er per ongeluk een reclameblok ingestart. Dit was na ongeveer twintig seconden weer hersteld. Kortom, een menselijke fout en zeker geen gewoonte."