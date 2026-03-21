ESPN: 'Bos en Sterling kunnen zwarkte Berghuis blootleggen'

Feyenoord staat ondanks de kritiek op Robin van Persie nog altijd op de tweede plaats. In aanloop naar De Klassieker tegen Ajax analyseert ESPN 'een van de weinige lichtpuntjes van de Rotterdammers': Jordan Bos.

"Bos valt op met zijn offensieve dadendrang, maar de aanvallende dadendrang van Bos heeft ook een keerzijde", zo klinkt de analyse van Daan Sutorius. "Verdedigend laat hij regelmatig een steekje vallen, vooral positioneel, iets wat een slimme rechtsbuiten als Steven Berghuis ongetwijfeld wil uitbuiten. Bos is vrij sterk in een-tegen-eenduels, maar spelen tegen een verkapte spelmaker op rechtsbuiten is andere koek, en een smaak die Bos dit seizoen nog niet vaak tegen is gekomen."

"Anderzijds liggen er voor Bos ook kansen tegen Berghuis", denkt Sutorius. "Met Óscar García aan het roer lijkt Mika Godts de buitenspeler die vooruit druk mag zetten, richting de rechter centrale verdediger, terwijl Berghuis aan de andere kant wél achter zijn directe tegenstander aan moet. Als García weer voor deze verdedigende structuur kiest, zou goed samenspel tussen Bos en Sterling de zwakte van Berghuis bloot kunnen leggen."