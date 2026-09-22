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ESPN-commentator bij Ajax gefileerd: "Hij slaat de plank mis"

Sara
bron: De Telegraaf
Amber Visscher
Amber Visscher Foto: © BSR Agency

Jeroen Kapteijns heeft zich kritisch uitgelaten over het ESPN-commentaar bij de wedstrijd van Ajax - AZ dit weekend in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Volgens de journalist van De Telegraaf moet hier verandering in komen.

Ajax Vrouwen won afgelopen weekend in eigen huis met 5-1 van AZ. De openingstreffer kwam op naam van Amber Visscher: haar indraaiende hoekschop vloog in één keer over AZ-keeper Feber Copier heen.

Het commentaar dat Wesley Bekker leverde bij het doelpunt viel niet in de smaak bij Kapteijns. "Ja, die zit erin! Olimpico! Corner in één keer!", klonk de commentator. Kapteijns vindt het commentaar misplaatst. 

"De commentatoren van ESPN slaan wel een beetje de plank mis met dat enorme enthousiasme voor iedere bal die erin vliegt doordat de keepers bij het vrouwenvoetbal de fout ingaan en dat dan betitelen als een soort wereldgoal", schrijft Kapteijns op X.

Kapteijns krijgt bijval van collega-journalist Rik Elfrink. "Klinkt enorm verzuurd en dat is niet zo bedoeld, maar juist als ze het iets rustiger zouden beschouwen en niet zo snel een wereldwonder zien (ik overdrijf bewust), kan de sport rustig doorgroeien", stelt de verslaggever van het Eindhovens Dagblad. "De keepers blijven het grootste probleem. Het veldspel wordt wel steeds beter", voegt daar aan toe.

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