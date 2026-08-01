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ESPN duidelijk over Godts-transfer: "Transfersom valt lager uit"

Joram
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt deze zomer wellicht afscheid te nemen van Mika Godts. Volgens ESPN heeft de Belgische buitenspeler zijn zinnen gezet op een transfer naar Paris Saint-Germain, terwijl de twee clubs momenteel onderhandelen over de transfersom.

Vrijdagavond meldde transferjournalist Fabrizio Romano dat PSG in gesprek is met zowel Ajax als Godts. De 21-jarige Belg zou enthousiast zijn over een overstap naar de Franse topclub en het sportieve project in Parijs.

Godts verbleef de afgelopen dagen in Portugal, waar hij een persoonlijk gesprek voerde met PSG-directeur Luis Campos. De Portugees wist de aanvaller volgens Romano te overtuigen van een transfer naar de Champions League-winnaar.

Waar Romano en Voetbal International uitgaan van een mogelijke transfersom van ongeveer zestig miljoen euro, schetst ESPN een ander beeld. De sportzender meldt dat Ajax uiteindelijk naar verwachting tussen de 45 en 50 miljoen euro ontvangt voor Godts. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn nog gaande en een definitief akkoord is er vooralsnog niet.

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