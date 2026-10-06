Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

ESPN grijpt rigoureus in rond Vrouwen Eredivisie: "Schandalig"

Amber
bron: Vrouwenvoetbalnieuws.nl
Sherida Spitse aan de bal namens Ajax
Sherida Spitse aan de bal namens Ajax Foto: © Ed Voetee Photography

ESPN is per direct gestopt met de schakelshow rond de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daardoor worden de gelijktijdige wedstrijden van onder meer Ajax Vrouwen niet langer gezamenlijk gevolgd in één uitzending. De afzonderlijke duels blijven wel gewoon live te zien.

Dat meldt Vrouwenvoetbalnieuws.nl op basis van bronnen. De clubs zouden vorige week al zijn geïnformeerd over het besluit. Afgelopen weekend ontbrak ESPN Schakelen al op de programmering.

Het programma werd vorig seizoen geïntroduceerd en bracht op zondagmiddag de vijf wedstrijden die om 16.45 uur werden gespeeld samen. Sanne van Dongen presenteerde de uitzending, met Mandy van den Berg en Leonne Stentler afwisselend als analist.

Volgens Vrouwenvoetbalnieuws.nl ligt een financiële afweging ten grondslag aan het verdwijnen van het programma. Voor supporters van Ajax verandert er wat betreft het rechtstreeks bekijken van de wedstrijden niets: alle duels blijven via ESPN of ESPN Watch beschikbaar.

Ondertussen wordt ook gekeken naar een andere spreiding van de wedstrijden over het weekend. Sinds vorig seizoen geldt zondag als vaste speeldag, met doorgaans één duel om 12.15 uur en de overige wedstrijden om 16.45 uur.

Op sociale media klinkt teleurstelling over het besluit. "Nou ja zeg... Wat gaan jullie dan uitzenden? Op drie ESPN-zenders dezelfde mannenwedstrijd? Eerlijk gezegd vind ik het schandalig…", reageert iemand.

Een andere fan schrijft: "Belachelijk, ze maken het steeds meer kapot. Zeker als je het vergelijkt met het buitenland... Heel zonde en jammer."

Ook de manier waarop meerdere wedstrijden tegelijk gevolgd konden worden, wordt gemist. "Ik vind het bijzonder jammer, want de commentatoren maakten er echt wat van en het was een ideale manier om meerdere wedstrijden tegelijkertijd te volgen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Nico Dijkshoorn in het Olympisch Stadion

Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"

0
Sofyan Amrabat bij Ajax

Amrabat lyrisch over Ajax-ploeggenoot: "Hij kan heel ver komen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"

ESPN grijpt rigoureus in rond Vrouwen Eredivisie: "Schandalig"

Amrabat lyrisch over Ajax-ploeggenoot: "Hij kan heel ver komen"

'Newcastle United pakt door en wil na Steur nog een Ajax-speler'

Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"

Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"

'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'

Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws