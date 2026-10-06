ESPN grijpt rigoureus in rond Vrouwen Eredivisie: "Schandalig"

ESPN is per direct gestopt met de schakelshow rond de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daardoor worden de gelijktijdige wedstrijden van onder meer Ajax Vrouwen niet langer gezamenlijk gevolgd in één uitzending. De afzonderlijke duels blijven wel gewoon live te zien.

Dat meldt Vrouwenvoetbalnieuws.nl op basis van bronnen. De clubs zouden vorige week al zijn geïnformeerd over het besluit. Afgelopen weekend ontbrak ESPN Schakelen al op de programmering. Het programma werd vorig seizoen geïntroduceerd en bracht op zondagmiddag de vijf wedstrijden die om 16.45 uur werden gespeeld samen. Sanne van Dongen presenteerde de uitzending, met Mandy van den Berg en Leonne Stentler afwisselend als analist.

Volgens Vrouwenvoetbalnieuws.nl ligt een financiële afweging ten grondslag aan het verdwijnen van het programma. Voor supporters van Ajax verandert er wat betreft het rechtstreeks bekijken van de wedstrijden niets: alle duels blijven via ESPN of ESPN Watch beschikbaar. Ondertussen wordt ook gekeken naar een andere spreiding van de wedstrijden over het weekend. Sinds vorig seizoen geldt zondag als vaste speeldag, met doorgaans één duel om 12.15 uur en de overige wedstrijden om 16.45 uur.

Op sociale media klinkt teleurstelling over het besluit. "Nou ja zeg... Wat gaan jullie dan uitzenden? Op drie ESPN-zenders dezelfde mannenwedstrijd? Eerlijk gezegd vind ik het schandalig…", reageert iemand. Een andere fan schrijft: "Belachelijk, ze maken het steeds meer kapot. Zeker als je het vergelijkt met het buitenland... Heel zonde en jammer." Ook de manier waarop meerdere wedstrijden tegelijk gevolgd konden worden, wordt gemist. "Ik vind het bijzonder jammer, want de commentatoren maakten er echt wat van en het was een ideale manier om meerdere wedstrijden tegelijkertijd te volgen."