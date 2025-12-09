Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

ESPN komt met details over Tomiyasu-deal: 'Ajax bedingt optie'

Amber
bron: ESPN
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Ajax neemt een optie voor een extra seizoen op in het kortlopende prestatiecontract van Takehiro Tomiyasu, meldt ESPN. Dinsdag werd al bekend dat de Japanse verdediger een contract voor een half jaar tekent in Amsterdam, waarbij zijn salaris afhankelijk is van het aantal speelminuten dat hij maakt.

Tomiyasu ondergaat op korte termijn de medische keuring. Bij een positief resultaat zet hij zijn handtekening onder het prestatiecontract. De korte duur heeft meerdere redenen: de Japanse international kampte de afgelopen jaren met hardnekkige blessures en bovendien heeft de nieuwe technisch directeur, die nog niet is aangesteld, logischerwijs geen invloed gehad op deze deal. Desondanks heeft Ajax wél een optie voor één extra seizoen weten vast te leggen.

Volgens ESPN is er sprake van een win-winsituatie. Tomiyasu wil zich in Amsterdam in de kijker spelen richting het WK, waar Japan in de groepsfase tegen Oranje uitkomt. Ajax krijgt, mits hij fit blijft, een veelzijdige en kwalitatief sterke verdediger binnen, met de mogelijkheid om na dit seizoen met hem door te gaan.

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Stije Resink

'Ajax droomt van Stije Resink, FC Groningen zit hoog in de boom'

0
Fred Grim

Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd