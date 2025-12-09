ESPN komt met details over Tomiyasu-deal: 'Ajax bedingt optie'

Ajax neemt een optie voor een extra seizoen op in het kortlopende prestatiecontract van Takehiro Tomiyasu, meldt ESPN . Dinsdag werd al bekend dat de Japanse verdediger een contract voor een half jaar tekent in Amsterdam, waarbij zijn salaris afhankelijk is van het aantal speelminuten dat hij maakt.

Tomiyasu ondergaat op korte termijn de medische keuring. Bij een positief resultaat zet hij zijn handtekening onder het prestatiecontract. De korte duur heeft meerdere redenen: de Japanse international kampte de afgelopen jaren met hardnekkige blessures en bovendien heeft de nieuwe technisch directeur, die nog niet is aangesteld, logischerwijs geen invloed gehad op deze deal. Desondanks heeft Ajax wél een optie voor één extra seizoen weten vast te leggen.

Volgens ESPN is er sprake van een win-winsituatie. Tomiyasu wil zich in Amsterdam in de kijker spelen richting het WK, waar Japan in de groepsfase tegen Oranje uitkomt. Ajax krijgt, mits hij fit blijft, een veelzijdige en kwalitatief sterke verdediger binnen, met de mogelijkheid om na dit seizoen met hem door te gaan.