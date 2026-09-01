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'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'

Max
bron: ESPN
Simon Adingra
Simon Adingra Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een akkoord met Sunderland bereikt over de komst van Simon Adingra. Dat meldt ESPN dinsdagochtend. 

Adingra komt op huurbasis naar Amsterdam en kan definitief overgenomen worden door de Amsterdammers. Met de komst van de 24-jarige uit Ivoorkust heeft Ajax de opvolger van Mika Godts binnen. De Belg vertrok eerder deze zomer naar Paris Saint-Germain.

De linksbuiten werd vorig jaar door Sunderland voor bijna 25 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion. Het afgelopen halfjaar speelde hij op huurbasis bij AS Monaco. Zijn contract bij Sunderland loopt nog tot medio 2030. 

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