'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

Niek

ESPN heeft op Youtube een lijstje gemaakt met 20 parels die dit seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie actief zijn. Het gaat om twintig talenten (van 23 jaar of jonger) en zij speelden vorig seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie. 

Het gaat onder andere om Aaron Bouwman en Jan Faberski. FC Volendam domineert de lijst en dat is vooral een compliment aan technisch directeur Patrick Busby. Hij wist namelijk spelers als Gibson Yah, Precious Ugwu en Nick Verschuren relatief goedkoop op te pikken. 

  1. Jaden Slory (Feyenoord)
  2. Irakli Yegoian (Excelsior)
  3. Aaron Bouwman (Ajax)
  4. Gyan de Regt (Excelsior)
  5. Tristan van Gilst (Heracles Almelo)
  6. Philip Brittijn (Fortuna Sittard)
  7. Jan Faberski (Ajax/PEC Zwolle)
  8. Tom de Graaf (PEC Zwolle)
  9. Gibson Yah (FC Volendam)
  10. Rio Hillen (NAC Breda)
  11. Precious Ugwu (FC Volendam)
  12. Nick Verschuren (FC Volendam)
  13. Tyrese Noslin (Telstar)
  14. Kayne van Oevelen (FC Volendam)
  15. Yannick Leliëndal (FC Volendam)
  16. Deron Payne (FC Volendam)
  17. Aurelio Oehlers (FC Volendam)
  18. Calvin Raatsie (Excelsior)
  19. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
  20. Tyrique Mercera (FC Groningen) 

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
