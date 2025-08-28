ESPN overweegt grote veranderingen bij wedstrijden in Eredivisie

ESPN gaat mogelijk het voorbeeld van de Premier League volgen in Nederland. De betaalzender ziet dat spelers in Engeland sinds dit seizoen in de rust ook een kort interview moeten geven en sluit niet uit dat dat in de Eredivisie ook gaat gebeuren.

"Wij zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd om het publiek zo dicht mogelijk bij de actie te brengen", zegt woordvoerder Maarten van Rooijen van ESPN tegenover het Algemeen Dagblad. "Wel is het van belang dat zoiets van toegevoegde waarde is, al is dat natuurlijk iets subjectiefs. De een vindt van wel, de ander misschien niet."

"In Engeland is dit een verplichting in het tv-contract, maar als Eredivisie, clubs en ESPN zouden we het ook als een gezamenlijk belang kunnen zien", vervolgt Van Rooijen. "Hoe geven we fans die niet in het stadion kunnen zitten de allerbeste ervaring? Door dat samen te ontwikkelen – in plaats van elkaars ergens toe te verplichten – krijg je een stevigere voedingsbodem voor succes. Maar er moet wel draagvlak voor zijn. Bij clubs, spelers en trainers, maar ook bij supporters. Voor hen doe je het."

In ruil voor flink meer tv-gelden mogen cameramannen in Engeland ook het veld op stappen als er een doelpunt wordt gevierd, mag er af en toe gefilmd worden in de kleedkamer (behalve bij besprekingen) en mogen ook gewisselde spelers op de reservebank nadat ze afgekoeld zijn geïnterviewd worden.

Oud-commentator Evert ten Napel ziet de meerwaarde van rustinterviews niet. "Laten we eerlijk zijn: al dat geleuter vanuit de catacomben levert vaak toch ook helemaal niks interessants op", meent Ten Napel. "Je moet die interviews voor de grap eens helemaal uitschrijven en dan eens kijken wat er staat. Voor echt goede interviews is rond zo'n wedstrijd te weinig tijd. Dus nee, van mij hoeven de aanvoerders in de Eredivisie in de rust niet voor de camera te komen. Laat analytici de boel maar analyseren."