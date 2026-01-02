ESPN tipt: Deze Eredivisie-spelers zijn transfervrij op te halen

Het is 1 januari geweest en dat betekent dat winterse transferperiode weer geopend is. Spelers die uit hun contract lopen mogen daarnaast vanaf deze maand in gesprek met geïnteresseerde clubs.

Er lopen ook dit jaar weer tientallen contract af in de Eredivisie. ESPN heeft een elftal geformeerd met een aantal interessante namen die komende zomer transfervrij zijn op te pikken, mochten zij geen nieuwe verbintenis tekenen.

Clubs die nog een doelman zoeken kunnen aankloppen bij Telstar, want Ronald Koeman junior heeft een aflopend contract. "De zoon van de bondscoach maakt indruk onder de lat in Velsen en kan met zijn dertig jaar nog wel een aantal jaartjes mee", schrijft ESPN, dat ook Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax) en Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) als transfervrije opties ziet.

Met name ploegen die defensieve versterkingen zoeken kunnen hun hart ophalen. De opvallendste naam is FC Utrecht-verdediger Souffian El Karouani, mocht de linksback deze winter niet verkocht worden. Ook aanvoerder Nick Viergever (36) is na dit seizoen transfervrij. De 24-jarige Xavier Mbuyamba is nog altijd eigendom van FC Volendam, maar kan komende zomer transfervrij vertrekken. Verder worden Eli Dasa (NEC), Gernot Trauner (Feyenoord), Saïd Bakari (Sparta Rotterdam), Guus Offerhaus (Telstar), Casper Widell (Excelsior), Mike van der Hoorn (FC Utrecht) en Ilias Bronkhorst (Excelsior) genoemd.

Op het middenveld is Feyenoorder Quinten Timber de meest uit het oog springende naam, maar ook hij wordt mogelijk verkocht. "Ook Joshua Kitolano is een opvallende naam op het middenveld. De 24-jarige Noor is weliswaar blessuregevoelig, maar maakt al jaren indruk op het middenveld bij Sparta Rotterdam. Ook het contract van Mohamed Ihattaren loopt af", aldus ESPN. Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Can Bozdogan (FC Utrecht), Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Pelle Clement (Sparta Rotterdam) en Clint Leemans (NAC Breda) kunnen voor de nodige clubs ook interessant zijn.

ESPN heeft geen typische vleugelaanvallers geselecteerd, maar keek wel naar de spitspositie. "Vooral clubs die op zoek zijn naar een spits hebben aankomende zomer keuze genoeg. De opvallendste spitsen zijn Wout Weghorst (Ajax) en Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam). Overige spitsen met een aflopend contract: Ricky van Wolfswinkel (FC Twente), Sébastien Haller (FC Utrecht), Myron Boadu (PSV), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Sydney van Hooijdonk (NAC Breda)." Hornkamp lijkt deze winter echter al te vertrekken naar AZ.