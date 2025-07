Estavana Polman over Van der Vaart: "Het is echt een groot offer"

Estavana Polman is enorm gelukkig met Rafael van der Vaart, zo vertelt ze in gesprek met Story . Het stel moet veel offers doen, aangezien Polman in Roemenië speelt en Van der Vaart in Nederland werkt.

"Hij geeft echt alles voor ons op, hij reist constant heen en weer", vertelt Polman. "Het is echt een groot offer. "Ik kijk er echt naar uit om met z’n drieën weer een thuis in Nederland te hebben. Ik ga ervan uit dat wij de rest van ons leven bij elkaar blijven, dus ik kan nog heel lang naar zijn hoofd staren."

Misschien wil het koppel zich zelfs nog wel wagen aan kinderen. "Ik vind kinderen heel leuk", zegt Polman. Van der Vaart is het daarmee eens, maar lijkt iets minder enthousiast dan zijn partner. "Ik wil nog graag meer kinderen, hoor. Maar ik ben meer iemand die zegt: 'We zien het wel.'" Ook denken Polman en Van der Vaart na over trouwen. "Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland..."