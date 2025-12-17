Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Estelle Cruijff in Vandaag Inside gevraagd naar komst broer Jordy

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © BSR Agency

Estelle Cruijff kan geen extra info geven over de mogelijke komst van Jordi Cruijff naar Amsterdam, zo stelt ze in de uitzending van Vandaag Inside. Haar lichaamstaal lijkt iets verborgen te houden, maar ze houdt zich op de vlakte.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Menno Geelen en Marijn Beuker spraken in Barcelona al met Cruijff, terwijl er in Amsterdam ook gesprekken zijn gevoerd met commissarissen. Estelle weet echter nog niets zeker. "Ik zou het heel leuk vinden, maar dat is nog niet zeker. Ik heb hem niet voor de uitzending gebeld, maar ik spreek hem heel vaak. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden."

Johan Derksen weet niet of Cruijff zou moeten willen instappen in het wespennest dat Ajax is. "Ik weet niet of je iemand moet feliciteren met een baan bij het huidige Ajax", aldus Derksen, die een overwinning tegen Qarabag en een ontwapend Feyenoord niet zo bijzonder vindt. "Zou Qarabag van Spakenburg winnen, denk je?"

Gerelateerd:
Takehiro Tomiyasu

Tomiyasu-transfer gedoemd te mislukken? "Die gaat nooit spelen"

0
Noussair Mazraoui voor Manchester United

'Mazraoui onderwerp van conflict tussen Marokkaanse bond en club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd