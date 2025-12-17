Estelle Cruijff in Vandaag Inside gevraagd naar komst broer Jordy

Estelle Cruijff kan geen extra info geven over de mogelijke komst van Jordi Cruijff naar Amsterdam, zo stelt ze in de uitzending van Vandaag Inside . Haar lichaamstaal lijkt iets verborgen te houden, maar ze houdt zich op de vlakte.

Menno Geelen en Marijn Beuker spraken in Barcelona al met Cruijff, terwijl er in Amsterdam ook gesprekken zijn gevoerd met commissarissen. Estelle weet echter nog niets zeker. "Ik zou het heel leuk vinden, maar dat is nog niet zeker. Ik heb hem niet voor de uitzending gebeld, maar ik spreek hem heel vaak. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden."

Johan Derksen weet niet of Cruijff zou moeten willen instappen in het wespennest dat Ajax is. "Ik weet niet of je iemand moet feliciteren met een baan bij het huidige Ajax", aldus Derksen, die een overwinning tegen Qarabag en een ontwapend Feyenoord niet zo bijzonder vindt. "Zou Qarabag van Spakenburg winnen, denk je?"