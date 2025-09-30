Eten bestellen na een wedstrijd in de Arena: dit zijn de lekkerste adressen

Na een middag of avond vol spanning in de Arena kom je voldaan, maar ook uitgeput thuis. Na al dat juichen en zingen heb je daarom misschien geen energie meer om zelf een maaltijd op tafel te zetten. Gelukkig hoeft dat ook niet! Amsterdam zit namelijk vol met leuke tentjes waarvan je een heerlijke maaltijd thuis kunt laten bezorgen. Wil je binnenkort eten bestellen in Amsterdam ? We geven je een aantal van onze favoriete plekken.

Vittorio Arena

Stevige trek in Italiaans comfort food? Bij Vittorio Arena scoor je misschien wel de lekkerste pizza’s van Amsterdam. Uiteraard vind je hier klassiekers als de Margherita en Pepperoni, maar ook Pizza frutti di mare, Palermo, en voor de échte Ajacieden: de Pizza Arena! De korst is dun en krokant, de toppings zijn gul, en de porties vullen je stevige trek gemakkelijk.

Vittorio Arena bezorgt je pizza meestal binnen een uur, en ontvangt lovende recensies over hun betrouwbare bezorging en kwaliteit. Let er wel op dat deze Italiaan maar bezorgt tot 20.00 uur, dus wees op tijd met bestellen.

New Kam Yin

Voor wie hunkert naar noedels, rijst en wokgerechten is New Kam Yin een ideaal adres. Hier kies je moeiteloos iets dat past bij je tolerantie voor pittige gerechten: milde klassiekers zoals gebakken rijst met kip, roerbakgroenten en sojasaus, of juist iets met meer pit, zoals pittige noedels met rund en knapperige paprika. De porties zijn royaal en ideaal om te delen.

Ook de bezorging bij New Kam Yin is fijn: je kunt vaak al binnen een half uur na het bestellen genieten van je oosterse maaltijd. Loop je toch liever even langs na de wedstrijd? Ook dat kan, dit restaurant bevindt zich namelijk zo goed als naast de Arena! Houd er wel rekening mee dat ze om 20.00 uur sluiten.

Cafetaria Ganzenpoort

Soms wil je gewoon snacks. Rechttoe-rechtaan, warm, hartig en veel. Dan is Cafetaria Ganzenpoort precies wat je zoekt. Kies voor een kipdöner box, rotiwrap, halve kip, of een bordje bami: ze hebben alles om je stevige trek te stillen.

Cafetaria Ganzenpoort is snel, betaalbaar en precies de guilty pleasure die je verdient na negentig minuten spanning en adrenaline. Laat op de avond nog trek? Geen probleem: ze bezorgen tot 21.30 uur.

Lucky’s Vispaleis

Zin in een gefrituurde vissnack? Dan zit je hier goed met kibbeling, lekkerbek of calamari van Lucky’s Vispaleis. Deze zaak bezorgt de heerlijke hap waar je na een wedstrijd zo naar verlangt, met een citroentje en saus naar keuze. Combineer met friet of ga voor een haring-bietensalade als je iets frissers wilt.

Ook het vispaleis staat bekend om vlotte en betrouwbare bezorging, ze scoren dan ook 4,8 van de 5 sterren op thuisbezorgd.nl. Hou er wel rekening mee dat bezorging tot 16.00 kan.

Een goede maaltijd na een spannende wedstrijd.

Tijd om af te fluiten en je bestelling te plaatsen. Met deze vier adressen hoef je de dag niet met een knorrende maag af te sluiten. Dus plof lekker op de bank, schenk iets in, en geniet van je welverdiende maaltijd. Of het nu winnen of verliezen was in de Arena: je dag krijgt hoe dan ook een smakelijke afsluiter.