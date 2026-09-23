Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"

Stefan
Etienne Vaessen
Etienne Vaessen Foto: © Pro Shots

Etienne Vaessen hoopt in de zomer van 2027 een nieuwe uitdaging te vinden. De doelman van FC Groningen ambieert een stap naar één van de topclubs in Nederland, maar ziet ook een vertrek naar het buitenland wel zitten.

"Het gaat gewoon lekker de laatste jaren. Bij RKC ging het al goed en zo heb ik een mooie transfer naar FC Groningen gemaakt. Ik denk dat ik die lijn doorpak", vertelt Vaessen aan het Surinaamse Key News. "Ik hoop die ontwikkeling dit seizoen door te zetten en dan zou ik komende zomer een mooie stap naar een topclub leuk vinden."

"Maar ik ambieer ook een mooie stap naar het buitenland. Ik moet gewoon deze lijn doortrekken en dan kunnen er, als ervaren keeper, nog mooie dingen op mijn pad komen. Je weet het nooit. Het ligt ook aan wat er bij de Nederlandse top zit. Uiteindelijk gaat het erom wat zij zoeken en of ze dat profiel in mij zien. Maar ik denk dat ik voor veel clubs een interessant profiel heb, zowel in binnen- als buitenland. Vooral vanwege mijn voetballende kwaliteiten", aldus Vaessen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

‘Real Madrid wil zaken doen met Ajax en klopt aan bij Cruijff’

0
Myron van Brederode

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Brobbey is slimmer geworden: "Bij Ajax was hij al na een uur op"

Eriksen (34) per direct weg bij VfL Wolfsburg: "Op zijn verzoek"

Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"

Opta publiceert xG-ranglijst: Ajax op deze plek na 7 wedstrijden

VIDEO | Oud-Ajacied André Onana ondergaat extreme cuppingtherapie

'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"

Milan Zonneveld prijst Ajacied: "Daar kan ik ook van genieten"

Kenneth Taylor onthult: "Dat kunnen de fans niet echt waarderen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws