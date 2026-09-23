Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"

Etienne Vaessen hoopt in de zomer van 2027 een nieuwe uitdaging te vinden. De doelman van FC Groningen ambieert een stap naar één van de topclubs in Nederland, maar ziet ook een vertrek naar het buitenland wel zitten.

"Het gaat gewoon lekker de laatste jaren. Bij RKC ging het al goed en zo heb ik een mooie transfer naar FC Groningen gemaakt. Ik denk dat ik die lijn doorpak", vertelt Vaessen aan het Surinaamse Key News. "Ik hoop die ontwikkeling dit seizoen door te zetten en dan zou ik komende zomer een mooie stap naar een topclub leuk vinden."

"Maar ik ambieer ook een mooie stap naar het buitenland. Ik moet gewoon deze lijn doortrekken en dan kunnen er, als ervaren keeper, nog mooie dingen op mijn pad komen. Je weet het nooit. Het ligt ook aan wat er bij de Nederlandse top zit. Uiteindelijk gaat het erom wat zij zoeken en of ze dat profiel in mij zien. Maar ik denk dat ik voor veel clubs een interessant profiel heb, zowel in binnen- als buitenland. Vooral vanwege mijn voetballende kwaliteiten", aldus Vaessen.