Etienne Vaessen krijgt steun: "Deze schorsing is echt overdreven"

Vaessen kreeg een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. "Vaessen heeft zich zeker onhandig gedragen, maar vier wedstrijden schorsing is echt overdreven", reageert Vermeulen in het Dagblad van het Noorden. "In Nederland is de maatvoering zoek: voor een domme actie zit je zo een maand aan de kant, terwijl het vaak om een moment van emotie gaat. Dit was geen natrappen of keiharde charge, maar een uitbarsting in de hitte van het moment."

Vermeulen had twee wedstrijden schorsing terecht gevonden. "Vaessen is geen recidivist, maar een gepassioneerde speler die zijn hoofd verloor. Vier wedstrijden slaat nergens op" oordeelt hij. Ook een extra straf van FC Groningen zelf is wat Vermeulen betreft niet nodig. "Een kop koffie waarbij ze ‘m de beelden nog eens laten zien is afdoende. Hij zal het wel laten voortaan als hij zichzelf nog eens terugziet.”