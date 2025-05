Etienne Vaessen wil Ajax absoluut verslaan: "Ik kom uit Brabant"

FC Groningen heeft nog nauwelijks tijd gehad om de 3-0 nederlaag tegen AZ te verwerken. De blik is alweer volledig gericht op het aankomende thuisduel tegen Ajax, dat woensdagavond op het programma staat. In de Euroborg is het vizier scherp afgesteld: er móét gewonnen worden van de Amsterdammers.

Doelman Etienne Vaessen benadrukt het belang van het duel voor zijn ploeg én de achterban. "Woensdag moeten we de supporters iets teruggeven en er een spektakelstuk van maken," zegt hij. "Ik denk dat ze met de staart tussen de benen naar de Euroborg komen. Dat is logisch gezien onze vorm in de Euroborg. We gaan er alles aan doen om het Ajax lastig te maken."

Ajax verloor afgelopen weekend van PSV en zal gebrand zijn op een goed resultaat. Toch denkt Groningen te kunnen profiteren van het momentum in eigen huis. Over de titelstrijd wil Vaessen zich niet te veel uitlaten, al durft hij uiteindelijk toch kleur te bekennen. "De strijd bovenin is een gekkenhuis, maar ik heb geen voorkeur. Ik zou het mooi vinden als wij woensdag een resultaat kunnen boeken, want dat is goed voor ons." En als hij echt moet kiezen? "Ik kom uit Brabant, dus dan PSV."