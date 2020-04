Geschreven door Jessica Westdijk 27 mrt 2020 om 15:03

Het nieuws sloeg in als een bom. Geen Europees Kampioenschap voetbal dit jaar. Euro 2020 beloofde nochtans een feesteditie te worden want het tornooi vierde zijn zestig jaar jubileum. In overleg met de 55 lidstaten werd helaas beslist om Euro 2020 onmiddellijk uit te stellen naar 2021. Een flinke domper voor de voetbalfans die zich nu wenden tot eSports maar voor het Nederlands voetbal komt dit uitstel best goed uit.

De openingsmatch van het EK vindt nu plaats op 11 juni 2021. De finale net een maand later, op 11 juli 2021. Wie al een ticket gekocht heeft, kan dat volgend jaar gebruiken en als het niet past om in 2021 het kampioenschap bij te wonen, krijg je het bedrag terugbetaald. Alle voetbalwedstrijden liggen stil, van de laagste tot de hoogste klasse, nationaal en internationaal. Een streep door de rekening van de voetbalsupporter die zelfs zijn eigen zoon niet meer kan aanmoedigen langs het veld.

Esports boomen

Ook de voetbaltrainingen zijn opgeschort. De voetballers zijn verplicht om thuis in hun eentje een opgelegd trainingsprogramma af te werken. Zij balen behalve degenen die geblesseerd zijn en moeten revalideren. Voor hen is de druk om zo snel mogelijk weer op het veld te staan helemaal weggevallen. En in het Nederlands voetbal zijn dat een heleboel spelers. Bij Ajax herstelt Joël Veltman van een operatie aan de knie en is ook Ryan Babel uit met een kuitblessure.

Blessures bij Oranje

Bij het Nederlandse elftal werd het aantal blessures stilaan dramatisch. Memphis Depay en Donyell Malen kampen met zware blessures en het was zeer twijfelachtig of ze nog klaar zouden zijn voor het EK in 2020. Op 9 maart kwam vervolgens het nieuws dat ook Steven Bergwijn, de aanvaller bij Tottenham Spur, moest afhaken na een enkelblessure. De keuze voor bondscoach Ronald Koeman om zijn team samen te stellen werd zo wel heel beperkt. Dat probleem is voorlopig van de baan.

Behalve herstellen van blessures heeft het nationaal elftal nog een sterke troef: bijna niemand is ouder dan 30 jaar. De kans dat toppers zullen afhaken voor de editie volgend jaar is zo goed als onbestaande. Integendeel, Oranje telt een hoop jonkies van rond de twintig die een extra jaar best kunnen gebruiken om ervaring op te doen. Nederland wordt op deze manier plots dé favoriet voor Euro 2021. Vraag is wel of dat nog met Koeman als coach zal zijn. Als Barcelona hem wil, mag hij vertrekken zo staat in zijn contact. Op die manier kan het gebeuren dat de Catalanen stokken in de wielen komen steken van de Nederlanders.