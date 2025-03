Ajax B-team gaat hard onderuit in EL-wedstrijd tegen Frankfurt

Ajax heeft met een opmerkelijke opstelling weinig weten in te brengen op bezoek bij Eintracht Frankfurt in de Europa League. De Amsterdammers keken al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan.

Eintracht Frankfurt kwam al vroeg op voorsprong dankzij een vlotte combinatie tussen Jean-Matteo Bahoya en Hugo Ekitike. Na zeven minuten stond de 1-0 op het scorebord. Nog geen twintig minuten later lag ook de tweede bal in het net. Mario Götze rondde een voorzet van Robin Koch beheerst af, terwijl Ajax in de eerste helft nauwelijks kansen wist te creëren.

Na rust kreeg Ajax iets meer grip op de wedstrijd. Trainer Francesco Farioli bracht na 63 minuten Mika Godts, Kenneth Taylor en Bertrand Traoré in de ploeg, in de hoop het tij te keren. Toch maakte Frankfurt vijf minuten later definitief een einde aan de Amsterdamse hoop: Hugo Ekitike tekende voor zijn tweede van de avond en bracht de stand op 3-0.

Kenneth Taylor redde uiteindelijk de eer voor Ajax met een doelpunt, maar daar bleef het niet bij. De 4-1 eindstand in Frankfurt werd bepaald door wederom Mario Götze door een grote fout van Matheus Lima Magalhães.