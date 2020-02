Geschreven door Jelmer Jager 28 feb 2020 om 00:02

Het Europese avontuur van Ajax is ten einde. Na de 2-0 nederlaag in Madrid lukte het de Amsterdammers niet om zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde.

De Johan Cruijff ArenA steunde de ploeg fantastisch, maar moest wel toezien hoe de bezoekers al vroeg op een 0-1 voorsprong kwamen. Snel hierna zette basisdebutant Danilo de 1-1 op het scorebord en was er weer wat hoop. Ajax worstelde wederom met het tijdrekken en de aanstellerigheid van Getafe, maar wist daarnaast zelf ook amper iets te creëren. Sterker nog, het kwam goed weg nadat de Spanjaarden de lat en paal raakten. Via een vrije trap van Eiting, die onderweg van richting werd veranderd, kwam Ajax op een 2-1 voorsprong. Maar meer zat er ook niet meer in.

En zo is het Europees avontuur van Ajax in februari al beëindigd.