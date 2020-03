Geschreven door Jordi Smit 25 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Ajax presenteert voor komend seizoen waarschijnlijk een derde tenue dat voor Europese wedstrijden is bedoeld. Footyheadlines meldt dat dit volledig zwart zal zijn.

Het doorgaans betrouwbare medium weet niet te melden hoe het shirt er precies uit gaat zien, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een zwarte versie. Het is niet voor het eerst dat de Amsterdammers in het zwart aantreden, want ook vorig seizoen waren de spelers in de kleur gekleed. Toen waren er gouden accenten aan het tenue toegevoegd.

Het is nog de grote vraag of de competitie de komende tijd nog verder gaat. Mocht dit niet gebeuren, dan lijkt Ajax zich als koploper niet tot kampioen te mogen bekronen. Wél gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag dan direct de Champions League in, terwijl AZ in de voorronde terechtkomt.