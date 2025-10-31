Het laatste Ajax Nieuws
Europese clubs delen steunbetuiging aan overleden Ajax-supporter
Ajax-supporters Foto: © BSR Agency
Meerdere supportersgroepen van Europese clubs hebben deze week stilgestaan bij het overlijden van de dertigjarige Paddy. De dertigjarige Ajax-supporter kwam afgelopen zondag om bij een tragisch bootongeval.
Voetbal Ultras deelt op X dat meerdere supportersgroepen van buitenlandse clubs hebben stilgestaan bij het overlijden van Paddy. Onder andere in IJmuiden, Polen, Bologna, Athene en België waren spandoeken te zien.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga komt met twee wijzigingen
SC Heerenveen mogelijk zonder sterkhouder in wedstrijd tegen Ajax
Europese clubs delen steunbetuiging aan overleden Ajax-supporter
Wedstrijd tegen SC Heerenveen komt te vroeg voor Ajax-aanvaller
'Schoonvader van huidig Ajax-speler in beeld bij RvC van Ajax'
KNVB Beker loting bekend: Ajax weet tegen wie het geloot heeft
Dolberg staat weer op trainingsveld; rentree echter nog ver weg
Ajax huizenhoog favoriet; toch pakt BetMGM uit met fraaie odds
Spijkerman bij Ajax: "Die moeten allemaal worden geïnventariseerd"
Jansen schrapt speler voor zespositie bij Ajax: "Pure theorie"
Meer nieuws
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Arnold Bruggink prijst Ajacied: "Iedereen vindt wat van hem"
'Vrouw in verband gebracht met Ziyech': "Zij loopt te pronken!"
Ajax in de koker: de 31 mogelijke tegenstanders in KNVB Beker
'Ajax boekt toptransferbalans ondanks sportief en financieel verval'
Veldman hoopt op stunt tegen Ajax: "Daar liggen kansen voor ons"
Mika Godts eerlijk: "Het was gewoon op alle vlakken matig..."
'Ajax-fans bereiden emotioneel eerbetoon voor tegen SC Heerenveen'
Willem van Hanegem duidelijk: "Dan gaat Weghorst niet weg hoor"
Ouder nieuws
Grote verbazing bij Real Madrid - Barça: "Zou Weghorst niet doen"
Ajax-middenvelder na zeven maanden weer te zien op trainingsveld
'Lisandro Martínez (27) op de weg terug na lang blessureleed'
'Ajax met één speler vertegenwoordigd in Elftal van de Maand'
Youri Baas verklaart tatoeage: "Ik had een hele speciale band"
Doelman van stuntploeg is duidelijk: "De Johan Cruijff Arena"
Speler Sportlust’46 over loten Ajax: "Dan heb je misschien kans"
"De grootste bron van ergernis is misschien keeper Remko Pasveer"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
VIDEO | Brian Brobbey vervult hoofdrol in 2e elftal Sunderland
Video’s
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"
Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"
Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"
Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"
Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder
0 reacties