Europese clubs delen steunbetuiging aan overleden Ajax-supporter

Meerdere supportersgroepen van Europese clubs hebben deze week stilgestaan bij het overlijden van de dertigjarige Paddy. De dertigjarige Ajax-supporter kwam afgelopen zondag om bij een tragisch bootongeval.

Voetbal Ultras deelt op X dat meerdere supportersgroepen van buitenlandse clubs hebben stilgestaan bij het overlijden van Paddy. Onder andere in IJmuiden, Polen, Bologna, Athene en België waren spandoeken te zien.