2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

Europese clubs lijden miljardenverlies: 'Goed nieuws voor Ajax'

Sara
bron: De Telegraaf
Spandoek Ajax tegen Olympiakos
Spandoek Ajax tegen Olympiakos Foto: © Pro Shots

Europese voetbalclubs hebben vorig jaar gezamenlijk meer dan een miljard euro verlies geleden, zo meldt de UEFA. Nederlandse topclubs hoeven zich echter geen zorgen te maken, blijkt uit het rapport van de Europese voetbalbond. 

"Ajax kende een financieel dramatische periode na het tijdperk Sven Mislintat, de technisch directeur die voor 115 miljoen euro spelers kocht en de club binnen een paar maanden zag kelderen op de ranglijst. Maar inmiddels hebben de Amsterdammers over de eerste helft van het seizoen 2025-2026 een nettowinst van 16,4 miljoen euro behaald", zo meldt Marcel van der Kraan in De Telegraaf over de rapportcijfers van de Amsterdammers. 

Het rapport van de UEFA maakt ook duidelijk dat zowel de omzet als de kosten in het Europese clubvoetbal blijven stijgen. Dit betekent dat grote clubs uit passie of de drang om deel te blijven uitmaken van een select gezelschap veel geld investeren. 

Ten slotte blijkt dat de topvijf van de rijkste clubs al jaren nagenoeg onveranderd blijft: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG, Manchester United en Bayern München. 

