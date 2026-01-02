'Europese clubs tonen concrete interesse in Steven Bergwijn'

"Clubs uit Europa en het Midden-Oosten tonen op dit moment concrete belangstelling", zo valt er te lezen op het kanaal van Romano. Aouna drukt die geruchten de kop in. "Ondanks geruchten zal Steven Bergwijn Al-Ittihad deze januari niet verlaten. De speler is gelukkig bij Al-Ittihad en de club is zeer tevreden over hem. Al-Ittihad is niet bereid Steven Bergwijn te verkopen en er zou binnenkort een nieuw contract aan de speler kunnen worden aangeboden."

In de zomer van 2024 verruilde voormalig Ajacied Amsterdam voor de zandbak.. Dat was tegen het zere been van bondscoach Ronald Koeman, die besloot de buitenspeler niet te selecteren zolang hij daar zou spelen. Bergwijn is sinds zijn komst bij Al Ittihad goed geweest was voor twintig doelpunten en negen assists in 44 wedstrijden.