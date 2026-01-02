HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax historie & oud-spelers

'Europese clubs tonen concrete interesse in Steven Bergwijn'

Noah
bron: Fabrizio Romano/Santi Aouna
Steven Bergwijn
Steven Bergwijn Foto: © BSR Agency

Steven Bergwijn kan vertrekken bij Al Ittihad, dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. Collega Santi Aouna ontkracht die geluiden juist.

"Clubs uit Europa en het Midden-Oosten tonen op dit moment concrete belangstelling", zo valt er te lezen op het kanaal van Romano. Aouna drukt die geruchten de kop in. "Ondanks geruchten zal Steven Bergwijn Al-Ittihad deze januari niet verlaten. De speler is gelukkig bij Al-Ittihad en de club is zeer tevreden over hem. Al-Ittihad is niet bereid Steven Bergwijn te verkopen en er zou binnenkort een nieuw contract aan de speler kunnen worden aangeboden."

In de zomer van 2024 verruilde voormalig Ajacied Amsterdam voor de zandbak..  Dat was tegen het zere been van bondscoach Ronald Koeman, die besloot de buitenspeler niet te selecteren zolang hij daar zou spelen. Bergwijn is sinds zijn komst bij Al Ittihad goed geweest was voor twintig doelpunten en negen assists in 44 wedstrijden.

