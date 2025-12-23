'Europese clubs volgen Salah-Eddine; Ajax profiteert wellicht mee'

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

PSV kan dit seizoen op huurbasis beschikken over Anass Salah-Eddine. De voormalig Ajacied maakt een uitstekende indruk in Eindhoven en de club zou zijn koopoptie dan ook willen lichten.

Voor zo'n acht miljoen euro zou PSV de speler definitief van AS Roma kunnen overnemen, maar ook andere clubs volgen de situatie van Salah-Eddine. "Ik heb begrepen dat de koopoptie van PSV voor Salah-Eddine alleen op clubniveau geldt", schrijft transferjournalist Fabrizio Romano op X. "Er is nog niets getekend met de speler en er is ook nog geen voorakkoord."

De Italiaanse transferexpert weet vervolgens te melden dat PSV niet de enige gegadigde is voor de vleugelverdediger. "Diverse Europese clubs volgen de Marokkaanse linksback vanwege zijn goede prestaties bij PSV en het Marokkaanse elftal", aldus Romano.

Een definitieve transfer van Salah-Eddine zou ook goed nieuws voor Ajax kunnen zijn. FC Twente verkochten de vleugelverdediger de vorige winter aan AS Roma, maar hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax. En dat zou een financiële meevaller voor de Amsterdammers kunnen betekenen.

