Geschreven door Jordi Baas 20 aug 2020 om 09:08

De geruchten zongen al een tijdje rond, maar nu is het dan zover. Ajax heeft het derde tricot gelanceerd.

In het shirt is er een contrast tussen de zwarte baan en de grijze zijkanten. Dit zorgt ervoor dat het Ajax-shirt weer verwijst naar het normale thuisshirt. Verder bevat het gouden accenten, zoals de strepen van adidas op de schouders, het logo en de sponsoruitingen. In de binnenzijde van het shirt wordt verwezen naar 2 juni 1971, er wordt verwezen naar de gewonnen Europa Cup 1 finale tegen het Griekse Panathinaikos. Onder het Ajax-logo wordt hier ook naar verwezen, het is dit seizoen immers vijftig jaar geleden.

Dit wedstrijdshirt maakt deel uit van de officiële Europese collectie voor het seizoen 2020-2021. De selectie van Ajax gaat de wedstrijden in de groepsfase van de Champions League dus spelen in dit shirt! Het shirt is vanaf nu te bestellen via de webshop van Ajax.