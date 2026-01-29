Europese tickets op de tocht na zwijnen van Nederlandse clubs

Het was een rampzalige avond voor het Nederlandse voetbal in de Champions League. Zowel PSV als Ajax gingen onderuit en zijn uitgeschakeld, terwijl Portugal juist uitstekende zaken deed in de strijd om de coëfficiëntenpunten. Dit kan gevolgen hebben voor de Europese tickets die Nederland volgend seizoen krijgt.

Door de resultaten van woensdag komt Portugal Nederland dicht op de hielen in de coëfficiëntenranglijst. PSV had te weinig in te brengen tegen Bayern München, terwijl Ajax in eigen huis met 1-2 verloor van Olympiakos. Deze nederlagen betekenen niet alleen uitschakeling, maar ook slecht nieuws voor de UEFA-ranking van Nederland.

Portugal profiteerde maximaal. Sporting Portugal boekte een knappe 2-3 overwinning op Athletic Club en nestelde zich daarmee op de zevende plaats in de league phase. Dat levert directe plaatsing voor de achtste finales op én een flinke boost in coëfficiëntenpunten.

Ook Benfica droeg op spectaculaire wijze bij. In Lissabon leek een 3-2 voorsprong op Real Madrid niet genoeg om bij de beste 24 teams te eindigen, maar doelman Anatoliy Trubin kopte in de absolute slotseconde raak. Dankzij dat doelpunt steeg Benfica op doelsaldo naar plek 24, goed voor overwintering én extra punten voor Portugal.

Waar Nederland deze avond stil bleef staan, zette Portugal een grote stap vooruit. Door de prestaties van Sporting en Benfica kan Portugal 2,050 punten bijschrijven, waardoor het totaal uitkomt op 66,316. Het verschil met Nederland (66,429) is daardoor nog maar 0,113. De marge op de coëfficiëntenranglijst is de afgelopen maanden als sneeuw voor de zon verdwenen.

De zesde plaats aan het einde van het seizoen is van groot belang. Het levert voor het seizoen 2027/28 twee directe tickets voor de Champions League op, terwijl een derde ploeg de voorrondes mag spelen. Zakt Nederland naar plek zeven, dan gaat een Champions League-ticket verloren voor dat seizoen. Ook voor de Europa League- en Conference League-tickets kan dit nog invloed hebben.