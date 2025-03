'Europese topclubs houden goed ontwikkelde Hato in de gaten'

Jorrel Hato blijft indruk maken bij Ajax. De jonge verdediger speelde tegen Eintracht Frankfurt zijn honderdste wedstrijd voor de hoofdmacht en laat zien dat hij klaar is voor het hoogste niveau. Zijn stormachtige ontwikkeling zorgt ervoor dat Europese topclubs hem in de gaten houden, zo meldt clubwatcher Lentin Goodijk.

Goodijk ziet de potentie van Hato en voorspelt goed nieuws voor de penningmeester van de Amsterdammers. In gesprek met Voetbal International zegt hij: "Hij is international van het Nederlandse elftal. Nathan Aké is er nu niet bij en ik denk dat hij gewoon in de basis staat tijdens de komende twee interlands als rechtsback. Ik denk dat elke Europese topclub heeft hem op een lijstje staan."

De clubwatcher gaat nog even door. "Hij is een jongen met zoveel potentie en er is al ervaring op die leeftijd. Heel veel fysieke goede voorwaarden. Daar gaat Ajax denk ik heel veel geld aan verdienen", besluit hij.