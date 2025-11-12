Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

Ajax heeft coach Johnny Heitinga ontslagen en de ArenA begint op een heus trainerskerkhof te lijken. Fred Grim staat nu voor de groep, maar ook hij moet zo spoedig mogelijk weer plaatsmaken voor een ander.

Niels van der Laan en Jeroen Woe hebben in een liedje de week van Ajax samengevat. Samen met de Miguel Wiels band wordt onder meer het volgende gezongen: "Schreuder ging weg uit de Johan Cruijff Arena en toen wat een pech werd Steijn de nieuwe trainer. Hij was zo slecht. Hij is niet zo lang gebleven in de ArenA", waarbij dat laatste deel het refrein is en gezongen wordt op de maat van de Macarena.

Het nummer gaat verder: "John van 't Schip is toen plotseling verschenen maar hij kon deze dip niet voorkomen in z'n eentje. Toen zonk 't schip en nam hij de benen uit de ArenA", waarna het duo tot besluit zingt: "Word je gehaald naar de Johan Cruijff ArenA is het 'hoi allemaal ik ben jullie nieuwe trainer', totdat je faalt want dan ben je zo verdwenen uit de ArenA!", besluit het duo.