Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"

Evgeniy Levchencko
Evgeniy Levchencko

De zogenoemde paspoortgate houdt het Nederlandse voetbal al weken bezig en zorgt voor discussie over dubbele nationaliteiten en de mogelijke gevolgen voor spelers. In Tekengeld geven oud-voetballers Anco Jansen en Wiljan Pluim, samen met VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, hun kijk op de kwestie. Daarbij wordt met name kritisch gekeken naar het vermeende gedoogbeleid rondom buitenlandse paspoorten. Ajax had overigens geen spelers die 'slachtoffer' werden van de kwestie.

Volgens Pluim valt de spelers zelf weinig te verwijten, een standpunt waarin Jansen zich kan vinden. "Die jongens zijn jong, kunnen interlands gaan spelen, krijgen aandacht en zijn ineens wereldsterren aan de andere kant van de wereld. Dat doet ook wat, misschien heeft dat ertoe geleid dat ze het gewoon willen."

Ook Levchenko sluit zich daarbij aan en wijst op hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. "Het is inderdaad een tijdlang gedoogd. Mensen sloten hun ogen en dat ging een tijdje goed, maar op een gegeven moment kom het aan het licht. Dat is dan het risico dat je loopt. Ik betwijfel of de Indonesische bond heeft uitgelegd wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een Indonesisch paspoort."

Aan tafel bij Tekengeld komt ook de situatie rond Suriname ter sprake, die volgens de betrokkenen anders ligt dan in Indonesië. In Suriname kunnen spelers met een zogenoemd sportpaspoort namelijk toch uitkomen voor het nationale elftal. Levchenko plaatst daar echter vraagtekens bij. "Is dat niet alleen maar mooie Surinaamse praat? Ik denk dat je dat moet uitzoeken of je daar daadwerkelijk mee kunt spelen, zonder je Nederlandse nationaliteit te verliezen. En dat het niet een soort bij elkaar gesprokkeld alibi is."

