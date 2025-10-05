Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ex-Ajacied absoluut geen fan van Farioli: "Kapot zitten ergeren"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © BSR Agency

Henk ten Cate heeft zondag in Goedemorgen Eredivisie fel van zich laten horen in de discussie rond John Heitinga. De oud-trainer van Ajax nam het meermaals op voor de huidige coach, terwijl de coach van vorig jaar, Francesco Farioli de wind van voren kreeg.

"Ik heb me kapot geërgerd vorig jaar. Dat meen ik uit de grond van mijn hart", begon Ten Cate zijn betoog. Daarmee verwees hij naar  Farioli, destijds trainer van Ajax, die volgens hem verantwoordelijk was voor een zwakke fase. "Farioli had tien punten voorsprong, en die verspeelde hij in vijf wedstrijden. Hoe goed heb je het dan gedaan?"

Daarna ging de oud-coach verder over Heitinga, die de afgelopen weken stevig onder vuur ligt. "Geef iemand eens de tijd", pleitte Ten Cate. "Hij is niet begonnen met een selectie die op essentiële posities kwaliteit mist. Er is geen 6. Klaassen moet daar noodgedwongen staan, terwijl het een 10 is. Dat is dus triest."

De 70-jarige trainer ziet bovendien fundamentele tekortkomingen in de samenstelling van de selectie. "En als ik naar die vleugelverdedigers kijk...", verzucht hij. "Die hebben niet het niveau van Ajax. Meneer Gaaei gaat bij twee goals gigantisch de fout in. Dat zijn essentiële fouten die gemaakt worden door spelers die niet de kwaliteit hebben."

Gerelateerd:
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Kraay ziet gemiste kans Ajax: "Hij speelde in je achtertuin!"

0
Henk ten Cate

Ten Cate beschermt Heitinga: "De pers is iets aan het creëren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Henk ten Cate Francesco Farioli John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd