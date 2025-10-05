Ex-Ajacied absoluut geen fan van Farioli: "Kapot zitten ergeren"

Henk ten Cate heeft zondag in Goedemorgen Eredivisie fel van zich laten horen in de discussie rond John Heitinga. De oud-trainer van Ajax nam het meermaals op voor de huidige coach, terwijl de coach van vorig jaar, Francesco Farioli de wind van voren kreeg.

"Ik heb me kapot geërgerd vorig jaar. Dat meen ik uit de grond van mijn hart", begon Ten Cate zijn betoog. Daarmee verwees hij naar Farioli, destijds trainer van Ajax, die volgens hem verantwoordelijk was voor een zwakke fase. "Farioli had tien punten voorsprong, en die verspeelde hij in vijf wedstrijden. Hoe goed heb je het dan gedaan?"

Daarna ging de oud-coach verder over Heitinga, die de afgelopen weken stevig onder vuur ligt. "Geef iemand eens de tijd", pleitte Ten Cate. "Hij is niet begonnen met een selectie die op essentiële posities kwaliteit mist. Er is geen 6. Klaassen moet daar noodgedwongen staan, terwijl het een 10 is. Dat is dus triest."

De 70-jarige trainer ziet bovendien fundamentele tekortkomingen in de samenstelling van de selectie. "En als ik naar die vleugelverdedigers kijk...", verzucht hij. "Die hebben niet het niveau van Ajax. Meneer Gaaei gaat bij twee goals gigantisch de fout in. Dat zijn essentiële fouten die gemaakt worden door spelers die niet de kwaliteit hebben."