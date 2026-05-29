2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax historie & oud-spelers

Ex-Ajacied floreert: "Ze gebruikten hem niet op de juiste manier"

Max
bron: MIDMID
Dévy Rigaux
Dévy Rigaux Foto: © BSR Agency

Dévy Rigaux vindt dat Carlos Forbs niet op de jusite manier is gebruikt bij Ajax. De vleugelaanvaller kon in Amsterdammers weinig indruk maken.

Forbs kwam in de zomer van 2023 naar AJax, maar werd na een seizoen weer verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Ook in Engeland wist de vleugelspeler niet te overtuigen, dus werd hij vorige zomer opgepikt door Club Brugge.

Voormalig Club Brugge-td Riguax was direct enthousiast. "Op een bepaald moment kwam de hoofdscout mijn bureau binnen en zei: ik denk dat je me niet snel zult geloven, maar ik heb iemand gevonden waar we allemaal heel erg van overtuigd zijn. Hij heeft alleen niet zo veel gespeeld. Je zal nog wat vragen hebben, maar ik geloof dat hij zal slagen", blikt hij terug in MIDMID

Dat hij bij Ajax niet slaagde, was voor Club Brugge geen reden om geen deal te sluiten. "Hij heeft snelheid, een goede dribbel, een goede voorzet. In Nederland gebruikten ze hem niet op de juiste manier. Daar geloofden wij heel erg in", vertelt de nieuwe directeur van Feyenoord.

Rigaux trof een zelfkritische Forbs. "Hij keek ook naar zichzelf, in het verhaal van Ajax en Wolverhampton Wanderers. Hij zocht geen excuses", vertelt de Belg. "Hij zei: ik weet dat ik de kwaliteiten heb, maar besef ook dat de volgende stap voor mij cruciaal zal zijn."

