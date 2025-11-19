KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ex-Ajacied geniet van pensioen: "Mis het voetballen helemaal niet"

Joram
bron: De Gelderlander
Nicolai Boilesen, Christian Poulsen, Lasse Schöne en Lucas Andersen
Nicolai Boilesen, Christian Poulsen, Lasse Schöne en Lucas Andersen Foto: © Pro Shots

Lasse Schöne heeft geen moment spijt gehad van zijn besluit om een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan. De 39-jarige oud-speler van Ajax en SC Heerenveen stopte vorig seizoen en voelt zich naar eigen zeggen een zeer gelukkig mens.

"Ik mis het voetballen helemaal niet, niet eens een beetje", zegt Schöne eerlijk tegen De Gelderlander. "Dat verrast me niet, want ik heb me een jaar lang kunnen voorbereiden op het moment van stoppen. Ik vind veel andere dingen leuk waar ik nu eindelijk ook echt tijd voor heb. Ik ben een zeer gelukkig mens."

Afgelopen weekend speelde Schöne mee in het jubileumduel van NEC. "Ik voel me geen clubicoon, dat mogen anderen zeggen. Maar NEC heeft wel een bijzonder plekje in mijn hart. Ik ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van de historie van deze club. We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet en hopelijk ze dit seizoen de laatste stap zetten en Europees voetbal bereiken."

Momenteel richt Schöne zich vooral op zijn gezin. Een halfjaar geleden werd hij opnieuw vader. "Bij de eerste twee was ik vaak weg door het voetbal, dus de tijd die ik met mijn dochter heb, is me heel dierbaar. Ik ben altijd blij als het vrijdag is, want dan kan je weekeinde vieren met het gezin. Dat soort kleine dingen waren voor mij nooit normaal en daar geniet ik nu erg van", aldus Schöne.

