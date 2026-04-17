Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"

Brian Brobbey
Brian Brobbey

Brian Brobbey laat zich steeds nadrukkelijker gelden in de Premier League en maakt indruk bij Sunderland. De voormalig Ajax-spits groeit uit tot een belangrijke schakel in Engeland en lijkt zijn vorm van de laatste weken door te trekken.

"Brian wordt steeds meer consistent", begint trainer Regis Le Bris in gesprek met The Sunderland Echo. "Als je zulke optredens kan herhalen, is dat een goed teken. Hij raakt steeds beter ingespeeld op zijn teamgenoten en helpt ons enorm door hoe aanspeelbaar hij is. Ik hoop dat hij nóg beter kan worden, hij is nog jong", aldus de oefenmeester, die duidelijk vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de oud-Ajacied.

Hoewel Brobbey tot nu toe zes keer scoorde in 25 Premier League-duels, is zijn invloed op het spel van Sunderland groter dan alleen zijn doelpunten. "In de opbouw is hij briljant, hij moet nu alleen nog meer klinisch worden en meer scoren. Maar wat hij laat zien, is heel goed", vervolgt Le Bris.

Sunderland verrast dit seizoen vriend en vijand en staat knap in de middenmoot van de Premier League. De promovendus heeft zelfs zicht op Europees voetbal.

