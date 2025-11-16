Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ex-Ajacied Kluivert geblesseerd en mist thuisduel tegen Litouwen

Thomas
bron: OnsOranje
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © Pro Shots

Justin Kluivert zal maandag ontbreken in het beslissende WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Litouwen. De 26-jarige oud-Ajacied heeft het trainingskamp van Oranje verlaten met een blessure, zo bevestigt de KNVB. Daarmee mist hij het duel waarin Oranje zich definitief kan plaatsen voor het WK.

Kluivert kwam vrijdag nog in actie tegen Polen (1-1), waarin hij verrassend de voorkeur kreeg boven Tijjani Reijnders op het middenveld. De aanvaller van Bournemouth moest een kwartier voor tijd gewisseld worden en werd sindsdien niet meer op het trainingsveld gezien. 

Bondscoach Ronald Koeman roept vooralsnog geen vervanger op. Eerder moesten ook  Denzel Dumfries, Quilindschy Hartman en Ajax-spelr Wout Weghorst het trainingskamp verlaten met blessures. Jan Paul van Hecke is tegen Litouwen bovendien geschorst, waardoor Oranje flink gehavend aan de aftrap zal verschijnen.

