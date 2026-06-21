Ex-Ajacied looft Brian Brobbey: "Past slimmigheidjes goed toe"
Brian Brobbey liet zich zaterdagavond nadrukkelijk gelden in het duel met Zweden. De oud Ajax-spits kreeg van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur in de punt van de aanval en betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten. Theo Janssen was na afloop dan ook lovend over de aanvaller.
"Ik vond hem (Brobbey, red.) echt heel goed spelen", opent Janssen in De Oranjezomer. "Hij is zo sterk. Hij had ook een moment in de tweede helft dat een bal net iets te hard leek en dan draait hij zich zo makkelijk weg. Hij gebruikt verdedigers zelfs om zichzelf vrij te zetten. Hij is zó krachtig dat hij dan niet te stoppen is. Dat zie je ook terug bij de eerste en tweede goal."
Volgens de voormalig middenvelder heeft Brobbey zich op meerdere vlakken ontwikkeld. "In de jeugd bij Ajax is hij altijd de betere geweest en zijn ze alleen maar bezig geweest met scoren", gaat Janssen verder. "Hij was al vrij vroeg fysiek rijp, waardoor hij veel op kracht kon doen. Ze hebben dan ook veel minder tijd besteed aan simpele dingen zoals aannames. Je ziet nu dat, hoe hoger het niveau wordt, hij daar ook beter in wordt."
Janssen verwacht bovendien dat Ruud van Nistelrooij, die binnen de staf van Koeman verantwoordelijk is voor de aanvallers, een belangrijke rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van Brobbey. "Het kan zeker helpen. Als je het vertrouwen krijgt van een topspits en je geholpen wordt om kleine trucjes mee te krijgen. Je ziet dat hij die slimmigheidjes goed toepast."
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