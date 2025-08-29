Ex-Ajacied maakt transfer en treft vervolgens Ajax in CL-wedstrijd

Ajax kan binnenkort zomaar oog in oog staan met een oude bekende in de Champions League. Georges Mikautadze, die in 2023 kortstondig onder contract stond in Amsterdam, staat volgens diverse Franse media op het punt over te stappen van Olympique Lyon naar Villarreal.

De Spaanse club en de Georgische spits zouden al een principeakkoord hebben bereikt. Villarreal betaalt naar verluidt 25 miljoen euro, plus vijf miljoen aan bonussen. Voor Mikautadze ligt er een vijfjarig contract klaar. Lyon verkeert in financiële problemen en moet voor het sluiten van de markt nog tientallen miljoenen binnenhalen.

Omdat Ajax donderdag in de Champions League werd gekoppeld aan Villarreal, betekent dat mogelijk een ontmoeting met de 24-jarige aanvaller. Wanneer de confrontatie op de kalender komt te staan, is nog niet bekend.

De Georgiër kwam in 2023 naar Ajax, maar werd het jaar daarop al verhuurd aan FC Metz. In 2024 vertrok hij definitief naar Olympique Lyon voor 18,5 miljoen euro. Bij de Fransen speelde hij tot nu toe 49 wedstrijden, waarin hij achttien keer scoorde en elf assists gaf. Voor de Amsterdammers speelde hij maar 9 wedstrijden, waar hij geen enkele goal of assist gaf.