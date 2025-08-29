AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ex-Ajacied maakt transfer en speelt tegen Feyenoord en Go Ahead

Thomas
bron: SC Braga
Bassey, Taylor en Grillitsch
Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajacied Florian Grillitsch zet zijn loopbaan voort in Portugal. De Oostenrijkse middenvelder verruilt TSG Hoffenheim transfervrij voor Sporting Braga, zo maakten beide clubs vrijdag bekend. De dertigjarige international tekent in Braga een contract tot de zomer van 2027.

In het seizoen 2022/2023 speelde hij tien Eredivisie-duels in het shirt van de Amsterdammers. Zijn komst bleek echter geen succes: zijn marktwaarde kelderde tijdens die periode met bijna tien miljoen euro. Na dat jaar keerde hij terug naar Hoffenheim.

Daarna volgde een uitleenbeurt aan Real Valladolid, maar ook dat avontuur leverde weinig op. Met zijn overstap naar Braga staat Grillitsch direct tegenover twee oude bekenden uit Nederland. De Portugese club werd bij de loting voor de Europa League gekoppeld aan Feyenoord én Go Ahead Eagles, waardoor hij later dit jaar terugkeert op Nederlandse bodem.

Steven Berghuis met de aanvoerdersband om

Berghuis hoopte op Real Madrid of Barcelona: "Nog niet geweest"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
