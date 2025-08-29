Ex-Ajacied maakt transfer en speelt tegen Feyenoord en Go Ahead

Voormalig Ajacied Florian Grillitsch zet zijn loopbaan voort in Portugal. De Oostenrijkse middenvelder verruilt TSG Hoffenheim transfervrij voor Sporting Braga, zo maakten beide clubs vrijdag bekend. De dertigjarige international tekent in Braga een contract tot de zomer van 2027.

In het seizoen 2022/2023 speelde hij tien Eredivisie-duels in het shirt van de Amsterdammers. Zijn komst bleek echter geen succes: zijn marktwaarde kelderde tijdens die periode met bijna tien miljoen euro. Na dat jaar keerde hij terug naar Hoffenheim.

Daarna volgde een uitleenbeurt aan Real Valladolid, maar ook dat avontuur leverde weinig op. Met zijn overstap naar Braga staat Grillitsch direct tegenover twee oude bekenden uit Nederland. De Portugese club werd bij de loting voor de Europa League gekoppeld aan Feyenoord én Go Ahead Eagles, waardoor hij later dit jaar terugkeert op Nederlandse bodem.