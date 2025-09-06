Ex-Ajacied populair in buitenland: "Dan hoor je: Donny, Donny"

Donny Warmerdam beleeft in Indonesië een avontuur dat hij zich vooraf nauwelijks had kunnen voorstellen. De oud-Ajacied is officieel gepresenteerd bij PSIM Yogyakarta en leert in rap tempo de cultuur én de passie voor voetbal kennen in de stad op Java, zo deelt hij in gesprek met Voetbal Primeur .

"Dit is überhaupt mijn eerste keer in Azië. Dit is een heel andere wereld, dus de eerste dagen dacht ik soms wel: waar ben ik? Maar het bevalt heel goed. De eerste week is mijn vader met me mee geweest. Het was wel fijn om alles samen te ontdekken hier. In oktober komen mijn ouders twee weken langs, daarna komen mijn broer en wat vrienden ook nog deze kant op. Ik zit dus eigenlijk al volgepland.

De 24-jarige middenvelder merkt vooral hoe groot de hartelijkheid van de mensen is. "Het valt me bijvoorbeeld op dat de mensen hier heel open en vriendelijk zijn. Iedereen begroet je vrolijk, dat is wel een verschil met Nederland. Nederlanders kunnen wat geslotener zijn bij een eerste ontmoeting, maar daar is hier geen sprake van. Dat is heel mooi."

Ook het fanatisme rond voetbal heeft hem verrast. "Het voetbal leeft hier sowieso heel erg in de stad. Iedere man is hier namelijk fan van PSIM." Sinds zijn presentatie wordt hij regelmatig herkend. "Drie dagen na mijn presentatie zat ik op de tribune. Ik had een petje geleend van een vader van een teamgenoot. Maar als je die dan af doet, hoor je om je heen: Donny, Donny. Ik heb ook veel berichten van de fans hier gekregen. Dat is mooi. Ik zie wel hoe voetbalgek het hier is."