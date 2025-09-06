Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ex-Ajacied populair in buitenland: "Dan hoor je: Donny, Donny"

Thomas
bron: VoetbalPrimeur
Donny Warmerdam in actie namens De Graafschap
Donny Warmerdam in actie namens De Graafschap Foto: © BSR Agency

Donny Warmerdam beleeft in Indonesië een avontuur dat hij zich vooraf nauwelijks had kunnen voorstellen. De oud-Ajacied is officieel gepresenteerd bij PSIM Yogyakarta en leert in rap tempo de cultuur én de passie voor voetbal kennen in de stad op Java, zo deelt hij in gesprek met Voetbal Primeur.

"Dit is überhaupt mijn eerste keer in Azië. Dit is een heel andere wereld, dus de eerste dagen dacht ik soms wel: waar ben ik? Maar het bevalt heel goed. De eerste week is mijn vader met me mee geweest. Het was wel fijn om alles samen te ontdekken hier. In oktober komen mijn ouders twee weken langs, daarna komen mijn broer en wat vrienden ook nog deze kant op. Ik zit dus eigenlijk al volgepland.

De 24-jarige middenvelder merkt vooral hoe groot de hartelijkheid van de mensen is. "Het valt me bijvoorbeeld op dat de mensen hier heel open en vriendelijk zijn. Iedereen begroet je vrolijk, dat is wel een verschil met Nederland. Nederlanders kunnen wat geslotener zijn bij een eerste ontmoeting, maar daar is hier geen sprake van. Dat is heel mooi."

Ook het fanatisme rond voetbal heeft hem verrast. "Het voetbal leeft hier sowieso heel erg in de stad. Iedere man is hier namelijk fan van PSIM." Sinds zijn presentatie wordt hij regelmatig herkend. "Drie dagen na mijn presentatie zat ik op de tribune. Ik had een petje geleend van een vader van een teamgenoot. Maar als je die dan af doet, hoor je om je heen: Donny, Donny. Ik heb ook veel berichten van de fans hier gekregen. Dat is mooi. Ik zie wel hoe voetbalgek het hier is."

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Donny Warmerdam Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd