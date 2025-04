Ex-Ajacied riskeert celstraf: "Het is natuurlijk onacceptabel"

Voormalig Ajax-doelman Diant Ramaj is in Denemarken het middelpunt van een rel geworden. De huidige keeper van FC Kopenhagen verloor zondag volledig zijn zelfbeheersing na de verloren derby tegen Brøndby IF. Ramaj deelde een kopstoot uit en wordt in de Deense media hard aangepakt. Zelfs een celstraf wordt niet uitgesloten.

Na het laatste fluitsignaal escaleerde het duel volledig. Terwijl Brøndby-keeper Patrick Pentz het thuispubliek provoceerde, stormde Ramaj het veld over en viel hij Thomas Mikkelsen, de 41-jarige reservekeeper van de tegenstander, aan. Ramaj greep hem naar verluidt bij de keel en gaf hem een kopstoot.

FC Kopenhagen-trainer Jacob Neestrup nam afstand van het gedrag van zijn doelman. "Het is natuurlijk onacceptabel dat Diant in zo'n situatie terechtkomt," reageerde hij tegenover Deense media. "Ook al lopen de emoties hoog op in een derby. Over deze rode kaart valt niets te zeggen, laten we het daar maar bij houden…"

"De politie is verplicht om een aangifte serieus te nemen. Ramaj loopt daardoor het risico om aangeklaagd te worden, omdat hij opzettelijk een kopstoot geeft. Dat is volgens het wetboek van strafrecht gewoon geweld."