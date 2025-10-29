Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Ex-Ajacied Salah-Eddine imponeert: "Een van de beste aanwinsten"

Gijs Kila
bron: Eindhovens Dagbad
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Anderhalve maand geleden hing de vlag er nog heel anders bij in Eindhoven. Na pijnlijke nederlagen tegen Telstar en het Belgische Union Sint-Gillis in het eigen Philips Stadion, leek het seizoen van PSV af te stevenen op een flop. Inmiddels is de wereld heel anders.

Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, wijst op de belangrijke rol die sommige spelers daarbij spelen, onder wie Anass Salah-Eddine. Over de linksback is Elfrink duidelijk: "Die taaiheid heeft Anass Salah-Eddine ook, in het verdedigende werk en als hij het middenveld inschuift. Een van de beste aanwinsten van PSV voor de zijkanten van de afgelopen jaren, net als Sergiño Dest in 2023."

Volgens Elfrink is het opvallend hoe snel de oud-Ajacied in vorm is geraakt, ondanks zijn beperkte speeltijd bij AS Roma. "Zonder bij AS Roma veel gespeeld te hebben is Salah-Eddine bliksemsnel in de vorm gekomen die hij eerder wekelijks bij FC Twente etaleerde. En misschien is hij inmiddels wel beter dan toen."

Het laatste Ajax Nieuws Anass Salah-Eddine
