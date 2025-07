Ex-Ajacied sluit terugkeer uit: "Nog geen plannen om terug te keren"

Steven Bergwijn lijkt voorlopig niet van plan om terug te keren naar Nederland. De oud-aanvaller van Ajax én voormalig speler van PSV voelt zich uitstekend op zijn plek bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië. In gesprek met ESPN blikt hij tevreden terug op zijn eerste seizoen in het Midden-Oosten, waar hij direct prijzen pakte én belangrijk was voor zijn team.

"Ik heb nog geen plannen om nog terug te keren in Europa", begint Bergwijn openhartig. "Als je zo binnen kan komen, is dat lekker. Direct kampioen worden, de beker winnen, maar ook belangrijk zijn met goals en assists." De 27-jarige aanvaller was in zijn eerste seizoen bij Al-Ittihad goed voor dertien doelpunten en acht assists in 29 wedstrijden.

Bergwijn geniet zichtbaar van zijn nieuwe werkomgeving, waar hij samenspeelt met wereldsterren als Karim Benzema en N’Golo Kanté. "Als je ergens nieuw komt en met deze spelers in een team terechtkomt, dat is natuurlijk heel mooi. We voelen elkaar allemaal goed aan. Dat bleek dit seizoen wel. Het is gewoon fantastisch. Je leert dagelijks als je met zulke spelers op het veld staat."

Ook buiten het veld heeft Bergwijn zijn draai gevonden in Saudi-Arabië. "Het is goed weer. Gewoon lekker rustig, warm, goed eten. Eigenlijk prima te doen", aldus de aanvaller. "Nederland is mijn thuis natuurlijk, maar als ik daar in Saudi-Arabië ben, heb ik het gewoon naar mijn zin."