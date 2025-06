Ex-Ajacied tekent contract bij Champions League-kandidaat

Matheus gaat zijn carriere vervolgen in Servië. De oud-huurling van Ajax keerde deze zomer terug bij SC Braga, en tekent nu bij Rode Ster Belgrado.

Na ruim elf jaar en 372 wedstrijden bij Braga neemt Matheus afscheid via de clubwebsite. De Portugese club bedankte de ervaren doelman voor zijn inzet en toewijding. De Braziliaans speelde sinds 2014 in het shirt van de Portugese club. Afgelopen seizoen werd hij in de winter verhuurd aan Ajax.

In Amsterdam stond de Braziliaan negen competitiewedstrijden onder de lat, waarin hij negen keer de bal uit het net moest vissen. De Amsterdammers kozen er deze zomer voor om de koopoptie van 2,5 miljoen euro niet te lichten en de doelman te laten gaan.