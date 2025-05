Voormalig Ajacied uitgeschakeld voor dit seizoen na peesoperatie

De blessure is een flinke domper voor Van de Beek, die na moeizame jaren bij Manchester United juist weer opbloeide in Spanje. Afgelopen zomer vertrok hij voor een schamele vijf ton uit Engeland, maar in Girona groeide hij uit tot een vaste waarde. In 35 officiële duels noteerde hij drie doelpunten en twee assists.

De ex-Ajacied was zaterdag al afwezig tegen Villarreal (0-1 verlies). Girona staat momenteel vijftiende in La Liga, met nog twee wedstrijden te gaan en dat terwijl het vorig jaar nog in de Champions League speelde.