Ex-Ajacied verrast met opmerkelijke opmerkingen in interview

Na afloop van het seizoen gaf Ramaj een interview aan Bild. "Voor mij staat vast dat ik moet blijven spelen, minuten maken en wedstrijdervaring opdoen. Daarom is één ding voor mij duidelijk: ik ga niet op de bank zitten in Dortmund. Dat ik nu niet terugkom om achter in de rij te staan, is duidelijk. Ik heb gezegd dat ik de beste keeper van de nieuwe generatie ben. En ik denk dat ik dat de afgelopen maanden heb bewezen", zei hij.

Sport1 meldt vervolgens dat Dortmund niet op de hoogte was van het interview. Was dat wel het geval geweest, dan waren de quotes van Ramaj nooit gepubliceerd, klinkt het. Naar verluidt heeft Ramaj zichzelf mogelijk geschaad.