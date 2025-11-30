Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Het laatste Ajax Nieuws

Ex-Ajacied wederom met heldenrol: "Ze staan hier zo achter je"

Thomas
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey beleefde opnieuw een droomavond in Engeland. De oud-Ajacied kroonde zich zaterdag tot matchwinner voor Sunderland in het duel met Bournemouth. In het sfeervolle Stadium of Light viel de Nederlandse spits na een uur spelen in en stond hij amper zes minuten later op de juiste plek voor de winnende treffer: 3-2. 

De spits voelt zich duidelijk op zijn plek bij Sunderland. "We blijven altijd vechten voor elkaar en voor de club, tot het einde", benadrukt hij in gesprek met het Premier League-kanaal. Zijn goal zorgde voor een explosie van geluid in het stadion. "Het lawaai was nog luider dan toen ik scoorde in de wedstrijd tegen Arsenal, het was zo'n goed gevoel om het winnende doelpunt te maken", straalt hij. 

Diezelfde fans zijn volgens Brobbey een grote factor in het succes van de ploeg. "De fans zijn als een twaalfde man. Ze staan hier zo achter je en ze geven je zo veel vertrouwen", stelt hij. "Dit zijn drie geweldige punten." Met zijn doelpunt hielp hij Sunderland aan de vierde plek op de ranglijst.

Alsof dat nog niet genoeg was, gaf Brobbey ook zijn trainer een extra reden om te glimlachen. "De manager wordt vijftig volgende week? Dat wist ik niet! Dan is het een heel mooi vroeg verjaardagscadeau voor hem", lacht hij. In de Engelse media wordt Brobbey inmiddels al geroemd om zijn impact, die zelfs opperen voor een basisplaats voor de ex-Ajacied. 

